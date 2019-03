Doble crimen de Cuenca: Indignación en la madre de Laura contra Sergio Morate

LAURA CUMPLIRÍA HOY 26 AÑOS

Hoy es uno de los días más duros para la familia de Laura, la joven asesinada en Cuenca, pues cumpliría 26 años. Hemos hablado con María, su madre. Desolada y sobre todo indignada con el presunto asesino Sergio Morate que ayer salió de prisión para participar en un registro de su casa. "Le tengo un asco que no lo puedo ni ver. El día que me levante de la cama y me digan que está muerto y que no va a ver jamás la luz, voy a descansar".