Un divorciado en paro irá a prisión si no paga la pensión de su ex mujer

Tiene 36 años y es padre de dos hijos. Está divorciado y actualmente en paro. Pero un juez ha determinado que si no paga la deuda de 3.700 euros que mantiene con seu ex mujer, deberá entrar en prisión. La deuda corresponde a un impago de 15 meses entre junio de 2006 y abril de 2007 acordada para la manutención de sus hijos.

"Yo no tengo dinero porque estoy en paro. No puedo hacer más. Creo que no he cometido ningún delito, ni he robado, ni he hecho daño a nadie", se defiende Juan Antonio. Si no paga en 48 horas, el sábado dormirá en prisión.