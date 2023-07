La divertida reacción del ministro Bolaños cuando Alsina le ofrece una porra: "Fui a entregársela y me dijo 'no, una porra de las otras'"

Como cada martes, el director del programa de radio 'Más de Uno' de Onda Cero, Carlos Alsina, ha entrado en una conexión en directo con Susanna Griso durante el programa de Espejo Público. Este martes ha querido comentar la actualidad de la campaña electoral y ha acabado contando una divertida anécdota que vivió con el ministro Félix Bolaños.

Alsina ha recibido recientemente el premio 'Francisco Cerecedo' que otorga la Asociación de Periodistas Europeos. El premio está dotado con 24.000 euros y, según ha explicado Alsina, la mañana de este martes ha decidido gastar una parte de ese premio en comprar churros y porras para invitar a desayunar a todos los integrantes del equipo de Onda Cero.

Esa misma mañana, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, Félix Bolaños, iba a ser entrevistado por Carlos Alsina para su programa 'Más de Uno'. Antes de comenzar la entrevista, el periodista ofreció al ministro una porra de las que había comprado. Bolaños entendió que Alsina le estaba proponiendo elaborar una porra con el resultado de las elecciones del próximo 23 de julio.

"Le he dicho: '¿quieres una porra?' Y contestó que sí". Ha explicado Alsina. "Cuando le fui a entregar la porra me dijo 'no, una porra de las otras, de las de apostar'". Dándose cuenta de a lo que se refería el ministro, el director de 'Más de Uno' le ha ofrecido participar en la porra abierta que están elaborando en la redacción de Informativos de Onda Cero.

"Ha participado con un euro y ahora tengo que apuntar su apuesta en el tablón que tenemos en la redacción", ha concluido Carlos Alsina.

La predicción de Bolaños

El ministro ha apostado que los resultados serán los siguientes: "Entre 135 y 150 escaños para el PSOE y para el PP, en torno a 115 y 120". Y ha concluido de la siguiente manera: "Vamos, lo que se merecen y lo que nos merecemos".

La porra de Iván Redondo

El pasado lunes, el exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno -y exjefe de Bolaños-, Iván Redondo, participó en el programa de Espejo Público y también se animó a elaborar su porra electoral. Los resultados no pudieron ser más diferentes a los del ministro: otorgó al PP entre 161-165 escaños, al PSOE, entre 110-115, a Vox, 28 y a Sumar, 24.