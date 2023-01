La directora adjunta del hospital Royo Villanova: "Estamos colapsados y muchas plazas ni se cubren por los contratos basura"

Susana Martínez es adjunta de urgencias del Hospital Royo Villanova (Zaragoza) y vicepresidenta de CSIF Sanidad en Aragón. Señala que en el hospital en el que trabaja "hoy sigue siendo un día malo de los normales". Han llegado a tener 46 pacientes pendientes de ingreso y 116 en una urgencia en un área que es de un tamaño bastante reducido al ser este un hospital pequeño.

Señala que el hospital Miguel Servet, el más grande de Aragón, está tal día como hoy técnicamente colapsado. En este centro ni siquiera existe sitio para dejar a pacientes que necesiten oxígeno.

Reconoce que este año está siendo especialmente problemático porque hay pacientes con hasta dos virus respiratorios a la vez. Muchos de ellos son pacientes bastante añosos que necesitan ingresos largos y entonces el colapso se produce en la planta y en la urgencia. "Entran por la parte ancha del embudo y acaban saliendo por la estrecha pero permanecen horas y horas en urgencias hasta tener una cama en la que ingresar".

Esa saturación pilla a los hospitales con las plantillas más mermadas. Hace poco a habido oposiciones en Aragón y han sacado las plazas en los hospitales comarcales y no han cubierto las plazas en los hospitales de la capital. No hay médicos en la bolsa para cubrirlas. En Aragón las urgencias tienen fama de haber tratado muy mal a sus profesionales y por ese motivo muchas plazas no se cubre. Tienen fama de hacer contratos basura, de renovar los contratos cada 4 meses y cobrando por horas.

Hasta 7 comunidades podrían ir a la huelga para protestar por la reducción de las plantillas. Muchos pacientes de Aragón se van a trabajar al País Vasco y a Navarra donde ofrecen contratos de hasta 4 años que son más estables.