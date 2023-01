Urgencias desbordadas y al límite, los pacientes se acumulan en los pasillos de varios grandes hospitales españoles

La situación se complica cada día más en la Sanidad española. Los médicos convocan huelgas en siete comunidades autónomas. A las movilizaciones en Madrid se sumarán Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Cantabria. Los facultativos exigen refuerzos y aumentos de sueldos.

Los médicos denuncian situaciones como las de hace unas horas en el Hospital La Paz, en Madrid. Los sindicatos denuncian que más de 160 personas se acumulaban en los pasillos esperando a ser atendidos o a ingresar. Algo similar viven otros grandes hospitales de Cataluña, Galicia o Castilla-La Mancha. Los responsables en las consejerías de esas comunidades aseguran que son casos puntuales por el pico de infecciones respiratorias.

Camas en los pasillos, así están las urgencias del hospital de La Paz en Madrid. Una doctora de urgencias explica "que había 110 pacientes ingresados que debían estar hospitalizados en una planta y se encontraban en urgencias".Pacientes que pueden esperar más de 24 horas.

Guillermo del Barrio, enfermero de urgencias, asegura que están "hacinados con horas de espera, los pacientes lo pasan mal".

La situación es similar en Alcalá de Henares. Desde la Conserjería de Sanidad de Madrid, aseguran que es una situación puntual. Para los profesionales ya no. Un médico de urgencias denuncia que no pueden más, "ya no es una cosa de ubicar al paciente en una planta es que físicamente no tenemos donde ubicarles".

En el Hospital Universitario de Toledo denuncian que llevan dos días con más de 60 pacientes en espera de ingreso. Miguel Ángel González, del sindicato CSIF TOLEDO, señala que "el personal está agotado, sin que la gerencia del hospital ofrezca una solución".

Sanitarios desbordados por todas las comunidades

Pedro García, médico de urgencias de Valencia, explica "las condiciones inhumanas en la que estos pacientes se encuentran". Y Xavier Tarragón, médico de Barcelona denuncia que "no hay manos suficientes y hay escasez de profesionales sanitarios".

Ya son 7 las comunidades que avisan de paros en la sanidad pública si no se logran medidas para mejorar las condiciones laborales.