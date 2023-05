Una madre denuncia que el director de una guardería municipal le pide pagar el doble porque su hija tiene Down

"Indignación, angustia, impotencia" así es como se sintió y todavía siente María al recordar el lamentable episodio por el que ha tenido que pasar con su hija de 3 años con síndrome de Down.

Esta madre se ha puesto la capa de superheroína para denunciar una discriminación vergonzosa, sobre todo, por la víctima a la que afecta. Arya es la hija de María y su pesadilla comenzó cuando quiso escolarizar en una escuela infantil a su pequeña. El director de la guardería municipal de Alcantarilla le indicó que en su caso la cuota será el doble por la discapacidad de la niña.

Lejos de quedarse con los brazos cruzados ante tal injusticia, María decidió "no solo por la lucha de mi hija, sino por todas las personas con discapacidad funcional" que esto había que denunciarlo porque "esto no se puede volver a repetir".

María necesitaba una prueba y como todas las declaraciones del director del centro eran por teléfono se armó de valor y fue a visitarlo con una grabadora. Grabó toda la conversación: "Hice de tripas corazón, mantuve la mirada, intenté ser lo más amable posible y con las mismas me fui", pero no con las manos vacías sino con una grabación que ahora le sirven como prueba de su testimonio.

María explica que su hija "no va a pisar esa escuela", ahora está en un centro en el que la ven como a "una niña y no como la niña del síndrome de Down".

El periplo de María dio un paso más y solicitó una entrevista con la concejal de Educación que la recibió e incluso "se emocionó" con su relato sin embargo, meses después nadie ha movido ficha.

La versión del Ayuntamiento es diferente, ellos defienden que "se trasladó una información errónea, que no ha llegado a producirse un cobro irregular y que nunca a una niña con necesidades educactivas especiales se le ha cobrado algo distinto". Sin embargo, Espejo Público ha hablado también con Jorge García, el periodista que ha publicado la historia en El Español y él asegura que el Ayuntamiento "miente".

"El Ayuntamiento miente, el Ayuntamiento ha sancionado a este señor por lo que le hizo a esta vecina" dice García que además saca a la palestra una nueva información: "A este señor se le adjudicó la guardería por 1 euro, sin sacarlo a concurso público, y lo primero que hizo, hay pruebas documentales, fue enviar cartas a los padres avisándoles de que les iba a cobrar 80 euros más a los que usasen el servicio de comedor y tuvieran a su hijo hasta las 17:00h" cuando esta tasa solo se puede modificar en el pleno municipal.

La versión del director también pasa por negar las acusaciones. Textualmente se ha defendido asegurando: "La información que usted tiene no es correcta, a la madre se le informó sobre los horarios y la atención a recibir y se le facilitó la tabla de precios que el centro tienen concertado con el Ayuntamiento.

En la actualidad el centro es un ejemplo en la integración de niños menores con discapacidad asistiendo en la actualidad a 7 alumnos diagnosticados sin queja alguna de los padres".