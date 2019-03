El dilema de Ino, un enfermo crónico, sin papeles y sin convenio con su país de origen

Ino nació en Guinea Ecuatorial, aunque lleva ya 6 años en España. No tiene papeles, ni trabajo. Lo que sí tiene es una enfermedad crónica. "Lomeruno nefritis, esto es que los riñones no filtran bien los líquidos. Mi cuerpo se hincha. Necesito un tratamiento específico", dice Ino.

Hasta ahora la Sanidad pública le había atendido sin problemas. Pero desde que la reforma sanitaria entró en vigor, las cosas han cambiado. De momento no puede pedir cita y sólo le queda medicacion hasta finales de este mes. Y aunque ha escuchado a través de los medios que los enfermos crónicos sí serán atendidos porque se pasará la factura al país de origen, él ya sabe la respuesta que le van a dar. "Tú país no tiene convenio con nosotros, así que no podemos pasarle tus gastos".