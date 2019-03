Diego Cañamero: "En lugar de juzgarnos, nos tendrían que premiar"

Sánchez Gordillo será procesado por delitos de usuparción, daños, y desobediencia; además de por una falta de hurto. Diego Cañamero exalcalde de El Coronil también será procesado por la ocupación de las Turquillas. "Me he sentado ya más de 60 veces en el banquillo, una más no me va a asustar", asegura Cañamero en Espejo Público.

El exalcalde de El Coronil ha denunciado en el plató del programa que "los jueces intentan atender a las peticiones políticas. Hace falta que a este sindicato y a sus dirigentres se les castigue por su lucha", denuncia.

Según Cañamero "ocupar Las Turquillas es legítimo. Se trata de una finca pública que es de todos los españoles y todas las españolas. En una comarca en la que existe el 40 por ciento de paro, lo que hacemos es luchar para que la gente pueda trabajar. Nos tendrían que premiar". El Sindicato Andaluz de Trabajadores acumula ya unos 400.000 euros en multas de los que ya se han pagado en torno a los 150.000 según ha confesado el propio Cañamero.

Diego Cañamero ha defendido el "modelo Sánchez Gordillo". "El secreto esta en saber gestionar bien los dinero públicos". Cree cañamero que aunque la Unión Europea o la junta de Andalucía les retiraran las subvenciones, el pueblo estaría preparado para afrontar el futuro con optimismo.