Díaz Ayuso anuncia ayudas para el taxi en Madrid: "No se trata de que a las VTC les vaya peor, sino que al taxi le vaya mucho mejor"

Señala la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hay un decreto que José Luis Ábalos "que dejó colgando y pasaba a las comunidades autónomas la mayor parte del problema y que ahora vence". Explica que este decreto hay que actualizarlo o dejarlo morir y que desaparezcan las VTC. "Madrid es una ciudad libre que apuesta por la competencia y la tecnología y no somos el Barcelona de Colau que echa para atrás las VTC y no ayuda a un sector que se bloquea después. No creo que es la imagen que necesita Madrid", expone.

Es usuaria habitual del taxi pero cree el sector que necesita ayudas y un enfoque distinto para competir con las VTC. "No se trata de que a las VTC les vaya peor, sino de que al taxi le vaya mucho mejor", resuelve. Para Ayuso el del taxi es un sector que ha cumplido "con las normas de gente trabajadora". "Ahora han cambiado las normas y por eso hay que ayudarles", señala. Pide que los conductores de VTC pasen por unos exámenes como los conductores del taxi. "Tienen que empezar a pasar por unos exámenes como los conductores del taxi. Quiero que la gente que se monte en un VTC esté en manos de una persona que sabe exactamente lo que está haciendo y por dónde".

Ha calculado que si el taxi se acogiera a la digitalización esto ayudaría a recuperar hasta un 43% la recaudación como hacen los taxis que ya están acogidos a plataformas y habría que liberarlo para que puedan trabajar las horas que quieran y los días que quieran.

"El taxi tiene una forma de trabajar llevando al usuario muy madrileño de toda la vida"

Ayuso anuncia ayudas para modernizar las flotas, cambiar imagen corporativa y que se digitalicen. Explica que tiene a algunos taxistas ofendidos por su reciente visita a una sede de una VTC. Recuerda que el año pasado les mencionó en 14 discursos y el 93% de las ayudas han ido siempre al sector del taxi.

Pone en valor la función del taxi en Madrid por cómo atiende a los mayores. Además de que conocen Madrid perfectamente es que además es un sector que te espera cuando has quedado y cuando te deja en casa hasta que no te has metido en el portal no se mueve, asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Es una forma de trabajar y llevar al usuario muy madrileño de toda la vida. Quiero protegerlo, que esté cuidado pero nos tiene que escuchar y juntos competir y de esta manera ser mejores que las VTC".

