Detienen a un hombre por amenazar con "masacrar al pueblo"

Ángel Blasco tiene 38 años y lleva 4 en paro. Recientemente ha sido detenido por la Guardia Civil acusado de proferir insultos y amenzas así como de maltrato animal. A pesar de quedar en liertad podría ser condenado hasta con 6 años de cárcel. Según ha declarado a Espejo Público todo obedece a una "parodia hecha con sarcasmo y humor".

"Angelillo de Uixó", que es como se hace llamar, ha colgado numerosos vídeos amenazantes en internet y es responsable del mantenimiento de un blog en el que reflejó día a día la agonía de un perro que murió desnutrido en apenas 48 horas. "Yo soy un defensor de los animales. Ese perro sufría lesmaniosis y ninguna protectora de animales quiso hacerse cargo de él. Sólo quería mostrar el maltrato animal al que estaba sometido este perro".

La policía encontró en su casa una metralleta, pistolas y cócteles molotov. "Las armas que salen en el vídeo no son mías, me las dejó un amigo y le pido disculpas porque me la dejó sin saber lo que yo iba a hacer".