Un desprendimiento de barro arrasa 7 casas en un pueblo de Granada

La tierra y el fango se están tragando las casas en una urbanización de Granada. Más de 20 personas han tenido que ser evacuadas y su situación comienza a ser desesperada. La intensidad de las lluvias no para y estas personas no saben cuál va a ser su futuro. "Mi casa está que no se puede entrar. No para de entrar agua y está apuntalada. No quiero entrar", asegura Mercedes, una de las mujeres afectadas.

Jorge afirma a los micrófonos de Espejo Público que los seguros se han comprometido a hacerse cargo de las reparaciones, aunque lo primero que tiene que pasar es que deje de llover porque "es un peligro meterse ahí, ahora mismo", dice Jorge.