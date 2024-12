La desesperación de Rita con su hijo autista: "Nos muerde, se autolesiona... mi hijo está sufriendo"

El hijo de Rita sufre autismo y desde hace más de un año presenta un cuadro de comportamiento violento que se agrava cada día que pasa. El pequeño se arranca el pelo, muerde a su madre y tiene la mitad de la cabeza arrancada.

Su casa en Albal (Valencia) fue una de las viviendas totalmente azotadas por la DANA. Ha perdido sus vehículos, su casa no tiene ventanas y su negocio se ha echado a perder. A todos estos problemas se suman las crisis que sufre su hijo y la desatención médica a la que se enfrentan.

"He tenido que dejar de trabajar para estar con mi hijo"

Rita pide que algún especialista pueda ayudar a su hijo. En el hospital La Fe le dijeron que le mandarían a la clínica del niño Jesús a Madrid. Tiene diagnosticado autismo, hiperactividad, déficit de atención y trastorno del sueño. Esta madre desesperada ha tenido que dejar de trabajar para estar con él. Cuando intentan bloquear el comportamiento de su hijo lo que quiere es seguir haciéndose daño a él mismo. Hace año y medio su comportamiento tornó violento y desde entonces es muy difícil controlarle.

A final de agosto del año pasado empezó a estar más nervioso. Ya no dormía por las noches, se despertaba a las 2 de la madrugada y podía estar más de 20 horas sin dormir. Su psiquiatra ya no está en el centro de salud y ahora mismo le han dicho que no la podían atender. Han probado más de 20 tratamientos médicos pero nada le hace efecto.

"Se autolesiona, mi hijo está sufriendo y nosotros también", lamenta Rita. Pide a algún especialista que les pueda ayudar. Denuncia sentirse desatendida médicamente. Recuerda que pedía que le hicieran resonancias porque su hijo se daba puñetazos en la cabeza y no sabe si podía dolerle pero la atención médica es inexistente.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.