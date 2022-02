La desesperación de una familia con un bebé a punto de nacer por gestación subrogada en Ucrania:

Decenas de parejas españolan esperan el nacimiento de bebés por gestación subrogada en Ucrania. El inicio de la guerra ha complicado su situación. Manuela Moreno y su marido esperan mellizos para el día 10 de marzo.

Empezaron el proceso hace dos años y estaban preparados para volar la semana que viene. Manuela explica que la madre gestante está en un refugio de la maternidad de Kiev. No tienen contacto con ella directamente. Todo el proceso lo han llevado con un asistente, que en este momento se encuentra en un refugio.

"Nos dicen que ambos están bien, se encuentran en un refugio en el hospital", apunta esta pareja. Manuela y su marido piden un salvoconducto, un pasaporte exprés que les permitan sacar a sus bebés de Ucrania.

Este matrimonio pide ayuda a la Embajada de España, pero asegura que no han recibido una solución. "Estamos pidiendo ayuda para que en el momento en el que nazcan los bebés nos ayuden a sacarlos del país, ahora mismo no hay nadie que nos esté ayudando", aseveran. Esta pareja explica que han intentado que la madre gestante venga a España, pero si nacieran en España perderían los derechos de los pequeños al no nacer en Ucrania.

Puedes ver la entrevista completa en Espejo Público a través de Atresplayer.