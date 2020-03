Desesperación en una residencia de ancianos de Salamanca donde se han contagiado todos: "No podemos más"

En el centro han muerto seis ancianos en dos días, y aunque aún no pueden certificar que haya sido por coronavirus, todos los trabajadores apuntan a ello. Otros 12 internos de la residencia están en el hospital muy graves. En este centro de Linares de Riofrío (Salamanca) hay aún varios enfermos críticos pero no pueden aislarles de los pacientes que no tienen síntomas porque no disponen de habitaciones para ello.

Los trabajadores tienen miedo."Psicológicamente no podemos más. No sabemos qué hacer, no tenemos médicos. Nos desbordamos porque es una residencia pequeña de 38 internos y no individuales para todos", lamentaba una de las trabajadoras en Espejo Público.

Denuncia que no tienen material. El centro médico les han llevado una caja de mascarillas de tela y un vecino ha puesto a su disposición todas las macarillas de las que disponía como un gesto de solidaridad.