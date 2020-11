Desaparece un joven de 34 años en Alicante que había quedado en una cita por internet

Félix es auxiliar de farmacia, su moto ha sido hallada en una urbanización de Alicante, sin el casco. Se ha organizado un dispositivo de búsqueda para intentar dar con él.

Félix estaba muy unido a su madre, Isabel, con la que ha hablado Espejo Público. La progenitora se encuentra desolada desde que se le perdiera la pista a su hijo. Lo último que supo fue que su hijo había quedado con unos amigos para ir de excursión a la montaña.

Su madre desconoce quiénes eran esos amigos. El periodista Alfonso Egea asegura que la Policía Nacional está buscando pistas sobre el caso y de momento no encuentran nada ni localizan a los amigos en esos rastreos.

Isabel no cree que su hijo haya podido desaparecer voluntariamente. Define a su hijo como un chico introvertido y no muy sociable pero asegura que estaba en un buen momento vital y no le notó ningún comportamiento extraño en los últimos días.

