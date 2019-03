Denuncian que el violador del portal actúa de nuevo tras su excarcelación

El violador del portal fue condenado a 1.721 años de prisión tras haber cometido 74 violaciones, seis agresiones sexuales y diez delitos de robo. Salió con la derogación de la doctrina Parot en Diciembre de 2013, y desde que está en libertad su físico ha cambiado así como su modus operandi. Ahora asegura que es fisioterapeuta de famosos, Ana Obregón, Norma Duval, Jesús Vázquez, Zidane. ... y así se gana la confiazna de sus víctimas y abusa de ellas. Por si fuera poco, encima cobra por los servicios.

Una bata blanca, una sonrisa afable y una convincente verborrea. No le hacía falta mucho más. Carlos Uribe el violador del portal se esconde bajo una falsa identidad. Se presenta ahora como fisioterapeuta con casi 30 años de experiencia y antiguo masajista de un conocido club de fútbol y de muchos famosos de los que daba nombres e incluso relataba anécdotas. Ofrece sus servicios a domicilio a un precio de 30 euros la hora.

Uribe fue condenado a 1.721 años de cárcel por haber violado en los años 90 a 74 mujeres y es el mayor depredador sexual de España. Ha cambiado sus métodos. Cambia la violencia a punta de cuchillo por un estudiado plan de captación de sus víctimas, mujeres de todas las edades, incluyendo menores de edad. Se abalanzaba sobre sus víctimas cuando estas estaban rodeadas por otras mujeres y así se ganaba su confianza y las convencía de que necesitaban sus servicios. Incluso se ganaba la confianza de sus padres y sus maridos.

En los domicilios de las mujeres, las conminaba a quitarse la ropa aunque el masaje no lo requiriese. Ese masaje terapéutico se convertía en tocamientos en sus partes íntimas. Bloqueadas, no reaccionaban. Avergonzadas, la policía judicial cree que muchas de las víctimas no han denunciado. En Trijueque, donde vívía antes de ser detenido, hay miedo por la vuelta del violador. "Estamos acojonaditas perdidas...bastante preocupadas porque este individuo está otra vez aquí", dice una vecina.