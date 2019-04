Declara el doctor Simón Viñals por las muertes en el Madrid Arena

HEMOS HABLADO CON ISABEL DE LA FUENTE

Isabel de la Fuente es la madre de Cristina, una de las víctimas del Madrid Arena. Hoy declara Simón Viñals el que era médico responsable la noche de la tragedia en la que murieron cinco jóvenes. "Me he tenido que ir de la sala porque no aguanto oir a este presunto médico decir tantas mentiras. En su conciencia, si es que la tiene, quedará lo que hizo, o lo que no hizo".