David de Jorge: "No hay ningún plato que no me guste aunque me da pereza el rollo de la quinoa"

El cocinero David de Jorge, conocido como Robin Food, colaborador del programa de Onda Cero Más de Uno con Carlos Alsina, autor de varios libros de recetas y colaborador del cocinero Martin Berasategui se ha sentado a charlar con Fran Rivera.

Recuerda que desde niño siempre ha querido ser cocinero y que le encantaba recibir en casa a los amigos de sus padres. "Me gustaba abrir las cervezas, estar cerca del olor del Ducados y cuando se daban la vuelta dar un tiento a la copa de soberano o a una cerveza", bromea.

A sus 51 años considera que con el mundo de la cocina se gana la vida "bastante bien". "Tengo a Martin Berasategui que es mi socio, tengo a Oneka; su mujer cerca, a Anne a Jose a Joseba".

Cree que hoy en día existe la obsesión de ser el mejor en todo. "Se puede ser con todo orgullo el mundo cocinero de una policlínica, de un colegio...". Considera que tener una estrella Michelin te facilita mucho la vida. Si se mete "en el carro de Berasategui", David de Jorge puede sentir como suyas la friolera de 12 estrellas. "Son las suyas y también las del equipo", afirma.

Le gusta hacer alta cocina pero también pinchos, bocadillos, servir chiringuitos en las playas y asar chuletas. Se formó como cocinero en Francia y cree que aunque el país galo sigue siendo una gran potencia gastronómica "los españolitos hemos evolucionado mucho". "Se come muy bien aquí y en cuestión calidad, precio".

Apunta el cocinero que no hay ningún plato que no le guste aunque le da pereza "el rollo de la quinoa". "Yo vengo del campo y cuando era crío escuchábamos cuando mataban al cochino e íbamos a ayudar. Tenía mucha relación con la muerte. A mí que me dejen fluir con mi cuerpo serrano, a mí también me encanta lo verde".

