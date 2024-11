David, el héroe que salvó la vida de una clienta a punto de ahogarse con el local inhundado: "Seremos amigos para siempre"

"Teníamos al equipo y a algún cliente en la parte del altillo y de repente empezó a escucharse '¡socorro, socorro!' y nos dimos cuenta que estaba en la entraba y había que bajar a por ella". Ahí empezó una búsqueda agónica, la escuchaban gritar pero no la veían: "¿Dónde estás, dónde estás?" gritaba David. ¿En qué situación estaba ella cuando por fin la vio? "Ella estaba agarrada a un limonero que había en la entrada, vi su mano y la cogí, mis compañeros me sujetaron porque la tromba de agua os arrastraban, ero no me acuerdo en qué situación estaba, sé que cuando las subimos arriba y al cambiamos de ropa".

David le salvó la vida y asegura que están en continuo contacto: "Hablamos día sí , día no, seremos amigos para siempre".

La Dana destrozó su negocio y la segunda no le da tregua.

La Dana destrozó su negocio y la segunda Dana no le da tregua. "Ahora tenemos un panorama muy complicado, desgraciadamente hoy hemos venido a seguir con nuestro trabajo de seguir limpiando , pero se nos ha vuelto a inundar, todo el trabajo hasta ahora ha sido en vano". David intenta que decir que es "cómo volver a empezar", pero se le traba la voz pero coge impulso para denunciar la falta de ayuda: "Llevamos trabajando 16 días sin ayuda de nadie, la empresa la tenemos que poner en marcha, es necesario seguir facturando seguir vendiendo y esto cada vez se está poniendo más difícil".

Con muchas necesidades y apelando a la solidaridad de muchos espectadores que se demuestra programa a programa Susanna Griso le pide a David que solicite todas sus necesidades. "Necesito que estas empresas podamos reactivarnos ya, hemos habilitado gracias a unos amigos unos despachos en Valencia, gracias a otro amigo un almacén provisional, tenemos a al plantilla dividida, hoy no pueden acceder" Y sacando su sentido del humor: "Te voy a decir que tu estás en el plató y nosotros nos dedicamos a vender platos ,hay que tomárselo así". "Eso nos hermana " le responde en el mismo tono Susanna Griso.

David termina agradeciendo a todos los que han ido a ayudarles, que gracias a ellos puede decir que a pesar de todo es feliz.

