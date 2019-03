Francisco Nicolás no fue invitado a la proclamación del Rey Felipe VI

El pequeño Nicolás presenta como prueba un email que dice fue su salvoconducto para entrar en el palacio Real. Una media verdad o media mentira pues, si comparamos el email que él enseña con el que fue enviado directamente a la persona invitada se puede ver una diferencia significativa. Nicolás tapa el nombre del destinatoario de la invitación con el destacado en el que se ve su dirección de correo electrónico. ¿El motivo?, parece obvio que fue como acompñante, alguien le reenvió este email.

Pero la prueba irrefutable de que no fue invitado a la proclamación de Felipe VI es que no tiene una invitación oficial y nominativa. Casa Real las envió por email porque no daba tiempo a mandar por correo ordinario, como se suele hacer, las 2.500 invitaciones para la recepción del 19 de junio. En el email que Nicolás esgrime como prueba lo pone claramente. Una vez que se confirmaba la asistencia, contestando por correo electrónico, Casa Real enviaba en formato electrónico una copia de la invitación, pero Francisco Nicolás no la recibió. La persona con la que entró en Palacio sí tuvo que recibir una invitación. Según Javier Ayuso, director de Comunicación de Casa Real en aquel momento, esa persona fue la empresaria Catalina Hoffman, quien aparece junto a Francisco nicolás en el besamanos, aunque ella lo negaba en un comunicado.

Colarse en el Palacio Real es prácticamente imposible y Francisco nicolás no lo hizo, pero tampoco estuvo invitado. Entró de manera legal, de la mano de alguien. Alguien que Casa Real y los nuevos reyes sí querían que estuivera con ellos en un día tan especial.