El dardo de Garamendi a Díaz comparándola con Calviño: "Nadia planteaba cosas, ahora, si no te gusta 'taza y media'"

Mar revuelto en el sector empresarial español. No solo el debate de la subida del SMI eleva la temperatura del diálogo social sino que la epidemia de virus respiratorios que está colapsando el sistema sanitario ha puesto sobre la mesa medidas que salpican directamente al tejido económico de nuestro país.

Antonio Garamendi ha analizado y también reprochado la gestión del Gobierno en ambos aspectos. En las últimas horas Trabajo lanzó una advertencia a la patronal que venía a decirle que si no pactaba el incremento del 4% que el Ejecutivo había puesto sobre la mesa la negociación se haría con los sindicatos y sería más ambiciosa. Garamendi no duda en calificar este aviso de "chantaje" e ironiza: "Si esto es diálogo..." Se queja el presidente de la CEOE de no entender "cuál es el criterio del Gobierno. Cuando hablaba Nadia planteaba cosas, decía yo creo esto. Pero ahora es: 'esto, pero si no te gusta taza y media'".

Además, insiste en que "para empezar nosotros hemos planteado que se pueda subir el SMI. No hemos dicho que no, y hemos dicho una cifra que se encaja con el Acuerdo Nacional del Convenio y que está por encima de la inflación media" defiende. Añade que lo que no puede servir es "que tu vas a subir los salarios, pero yo me niego a incrementar solo ese coste de los salarios en el contrato público que yo tengo contigo, porque si no a mí no me salen las cuentas. Las pagas tú, pero yo no las quiero pagar" porque recuerda: "Una empresa no puede salirse de ese contrato público mientras no haya otro concurso".

Las autobajas

Sobre la 'autobaja' que propone la ministra de Sanidad, Mónica García, para agilizar los trámites en medio de la epidemia de virus respiratorios que nos acecha lo primero que reprocha al Ejecutivo es que "se habla de diálogo social y me entero por la prensa".

Apunta que ha de tenerse "cuidado" cuando se compara España con la 'autobaja' en otros países porque "también el absentismo es mucho menor". Aunque inmediatamente ha matizado: "Yo creo que en general la gente es responsable pero hay una parte de ese absentismo que es fraudulento".

Para Garamendi la crítica generalizada a la gestión que se está llevando a cabo se resume en la siguiente frase: "Te invito a cenar, pero pagas tú la cena" y pide que "se gestione mejor la sanidad pública".