Una nueva moda. Elaborar curriculums "a la baja" para conseguir empleo

Víctor es uno de esos jóvenes que, a pesar de estar sobradamente preparados, no encuentran trabajo. Lleva ya año y medio en paro, por esa razón ha decidido quitar de su curriculum toda su formación. "Soy licenciado en Sociología, en Musicología, master en Profesorado de enseñanza secundaria y bachilerato en especialidad de Música. Tengo el doctorado en Educación y no hay opciones. He reducido el curriculum para trabajar simplemente como teleoperador o reponedor en supermercados, para sencillamente acceder a un puesto que me de un dinero para poder sobrevivir", asegura.

Marta es licenciada en Artes Plásticas y en diseño de moda. "He estado trabajando como dependienta porque no he encontrado nada de lo mío", dice. Un estudio de Adecco estima que casi un 10 por ciento de las personas en paro han decidido retirar parte de sus estudios y de su experiencia del curriculum para intentar encontrar trabajos de categorías inferiores. "Muchos tienen el miedo de estar sobrecualificados", afirma un consultor.