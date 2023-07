¿Cuidar tu musculatura o tu esperma? En época de sequía de donantes de semen cuidado con estos hábitos

Olga recurrió a una clínica de fecundación in vitro para quedarse embarazada. Nunca sabrá quién es su donante de esperma. Sólo que es uno de los escasos candidatos que admiten en el banco de semen donde acudió. Tan sólo 8 de los 100 aspirantes a donantes pasan el filtro. Hace apenas 5 años, se admitía al 16%. La bajada de la calidad es drástica. Año tras año.

Leire Herrero cuenta espermatozoides en una cuadrícula de 10 por 10. Es embrióloga del Instituto Bernabeu. En la pantalla un solitario espermatozoide zigzaguea en cada cuadrado. Extrapolando el dato que arroja la muestra de semen, calculamos rápidamente que el paciente tiene 10 millones de espermatozoides por mililitro. Pudiera parecer una barbaridad, pero es un porcentaje realmente escaso. Lo más llamativo es que la mayoría de los pacientes que llegan a la clínica presentan esas cifras. "Esto es ahora lo habitual. Según los parámetros de la OMS, deberíamos estar por encima de los 15 millones por mililitro, pero son muy pocos los pacientes que llegan a esa cantidad".

La OMS ha rebajado los estándares de calidad del semen hasta 15 millones por mililitro, pero pocos pacientes alcanzan esa cifra

Nos desplazamos a otra de las pantallas. Es la muestra de un donante. En este caso se superan los 50 millones de espermatozoides por mililitro. "Pero éstos son los menos. Admitimos a muy pocos donantes, tan sólo al 8% de los que vienen al banco". Hace 5 años, se admitía al doble. Los datos hablan solos.

La Doctora Romero enumera los factores que determinan esta drástica bajada de la calidad seminal: estrés, contaminación, y especialmente consumo de fármacos sin prescripción médica: "Hay muchos estudios que demuestran que el uso de anabolizantes, esteroides y otros productos para mejorar la imagen e incrementar la musculatura afectan directamente a la producción de espermatozoides. Cuidado con fiarnos de lo que nos dice un amigo o el compañero del gimnasio", advierte.

"Tomo polvos que no sé lo que son para mejorar mi musculatura. Me los recomiendan los amigos o vídeos de youtube"

Es fácil comprobar la precaución que pide la doctora. Acudimos a la puerta de un gimnasio para hablar con jóvenes de 18 a 35 años, la edad a la que se puede donar esperma. Prácticamente la mitad de los encuestados admiten tomar suplementos a base de proteína, creatina… "o polvos que no sé lo que son". La prescripción se la realizan sus amigos o las redes sociales. Y la preocupación por posibles efectos adversos la expresa uno de estos jóvenes: "Actualmente no me sirven de nada los espermatozoides. Yo hijos, por ahora, no quiero".