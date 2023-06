Los hombres que han sufrido la Covid-19 producen menos espermatozoides y de más baja calidad, según un estudio

Los expertos aseguran que los hombres que han sufrido el Covid-19 poseen una menor concentración y más baja movilidad de los espermatozoides hasta tres meses después de haber sido infectados levemente con la enfermedad. Así lo han expresado un conjunto de científicos durante la celebración del 39º Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología (Eshre) en Copenhague.

La doctora Rocío Núñez Calonge, directora científica de un conjunto de clínicas de reproducción asistida, reconoce que al menos durante los cien días después de haber recibido un resultado negativo en la prueba Covid en hombres, estos no observarán una "mejoría" en el "número y movilidad de los espermatozoides", pese a los "nuevos [espermatozoides] que se han producido durante este tiempo".

Se probó que los varones analizados tenían un 57% menos de espermatozoides

Los estudios realizados por este grupo de investigadores se basan en el reclutamiento de 45 personas que acudían a seis clínicas reproductivas en varios lugares de España. Sus resultados constataron que aproximadamente la mitad de todos ellos tenían un 57% menos de espermatozoides después de haber padecido la Covid-19 y comparándolo con las muestras anteriores expuestas antes de sufrir la enfermedad.

"Asumíamos que la calidad del semen mejoraría una vez que se generaran nuevos espermatozoides, pero no es así"

Menor calidad de los espermatozoides tras haber sufrido el Covid

Otro aspecto que se sustrae de los análisis estudiados advierte también de la calidad de los espermatozoides en varones que han sido infectados con el virus, pues la embrióloga reconoce que no hubo ninguna mejora en la misma. "Asumíamos que la calidad del semen mejoraría una vez que se generaran nuevos espermatozoides, pero no es así. No sabemos cuánto tiempo puede tardar en restaurarse la calidad del semen y puede darse el caso de que la covid cause daños permanentes, incluso en hombres que sufrieron solo una infección leve", señaló la doctora.

"Puede darse el caso de que la Covid cause daños permanentes, incluso en hombres que sufrieron solo una infección leve"

Sin embargo, hay que recalcar que estos estudios no han realizado un seguimiento a largo plazo a los varones que se sometieron a las pruebas, pues dice que los datos llegan "hasta donde sabemos", ya que "ninguno ha seguido a los hombres durante un período de tiempo más largo".

Una de las variables también mencionadas en la celebración de este congreso en la capital danesa es la edad de los varones que fueron analizados. Todos ellos tenían alrededor de 31 años y el período de tiempo comprendido entre las muestras de covid anteriores y posteriores fue de 238 días. Cabe señalar que hace dos años se publicó un estudio en donde un grupos de expertos de Alemania ya alertaba de efectos contraproducentes vinculados a las fertilidad en varones que habían contraído el coronavirus.