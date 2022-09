Cuca Gamarra descarta la entrada de Macarena Olona al PP: "El proyecto del PP y las ideas de Olona son bastante distantes"

Cuca Gamarra, secretaria general del PP y portavoz parlamentaria, señala que al Gobierno le preocupa la crisis del sector agrícola y han llevado al Congreso una iniciativa para las actividades estacionales y que puedan pagar suministros en función de lo que consumen la parte del año que más potencia necesitan y puedan contratar. "Hay un problema más grave que no está afrontando el Gobierno y está llevando a una situación límite a muchos ganaderos y eso repercute en los precios a los que compramos los consumidores", señala.

Asegura que "nadie sabe en qué consiste el impuesto a las grandes fortunas que ha sacado de la chistera la ministra de Hacienda". Considera Gamarra que España no tiene un problema de recaudación sino de inflación, que lo están padeciendo las rentas medias y bajas. "El Gobierno debería centrarse en hacer que todos los españoles que no llegan a final de mes tengan más renta disponible bajándoles los impuestos. Recaudar más a los ricos no resuelve los problemas de las rentas medias y bajas". Añade además que "el Gobierno debe creer que los españoles cuando no pueden pagar la cesta de la compra les consuela pensar que les van a subir los impuestos a los ricos".

El PSOE en el País Vasco ha votado a favor de deflactar el IRPF en su totalidad. Considera la secretaria general del PP que si el Ejecutivo hace esto en España deja de recaudar y lo que le importa es seguir recaudando más. "Eso merece una reflexión por parte del Gobierno de España, que revisen qué política fiscal están llevando a cabo".

Sobre el PIB del segundo semestre del año de 1,5 que ha superando en 4 puntos las estimaciones previas, cree que "las cosas no están bien y hay que recuperar el nivel prepandemia que tenía España". "España es un país con mucha fuerza que con buenas políticas no tendría por que estar a la cola de la recuperación económica".

Gamarra ha descartado que Macarela Olona entre a formar parte de las filas del PP tras su salida de Vox: "El proyecto político del PP y las ideas de Macarena Olona son bastante distantes".