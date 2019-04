¿Cuánto nos cuestan las fiestas patronales?

De las celebraciones más populares y caras de España, destacan los Sanfermines, que alcanzan un coste de 2,1 millones de euros o la Feria de Abril de Sevilla, que cuesta 3 millones de euros, más de la mitad del presupuesto que ese consistorio invierte en sus celebraciones.

En la zona norte del país también son conocidas las semanas grandes de ciudades como Bilbao o San Sebastián. El Ayuntamiento bilbaíno ha destinado una partida de 2,5 millones de euros para sus festejos, mientras que en el caso del donostierra, se han dedicado 600.000 euros solo a la financiación de los conciertos.

Pero el Ayuntamiento que dispara su inversión en los actos de su festividad es el de Valencia. Más de 7,7 millones de euros es lo que se dejó tras la cremá de las Fallas, un presupuesto que contempla una reducción de más de un millón de euros con respecto al gasto del año pasado.

No todas las cifras resultan tan astronómicas. También existen ejemplos de fiestas muy conocidas que no resultan tan caras para las arcas municipales. La Tomatina de Buñol ha costado hasta ahora 140.000 euros, mientras que los Moros y Cristianos de Alcoy no han alcanzado los 180.000. Sin embargo, hay ayuntamientos de localidades más pequeñas que van mucho más allá y, ante la crisis económica del país, han decidido suprimir directamente sus celebraciones y mantener los actos religiosos de una forma mucho más austera.