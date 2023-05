Cristina Reyes, estilista y amiga de Tamara Falcó: "Tamara jamás pediría un plagio, es feo que te acusen de algo así"

Cristina Reyes, al igual que todo el entorno de Tamara Falcó, asegura que se enteró de la ruptura entre Tamara y la marca Sophie et Voilà a través del comunicado que hicieron público las diseñadoras: "precisamente yo ayer estaba trabajando con la madre de Tamara, con Isabel Preysler, y no sabía que la prensa estaba siguiéndome hasta la puerta casa". Para ella todo lo sucedido en las últimas horas en torno al vestido de novia de Tamara ha sido una sorpresa: "me enteré ayer y aún estoy alucinando. No recuerdo un caso parecido"

"Tamara jamás pediría un plagio"

En su comunicado, las responsables de Sophie et Voilà aseguraban que rompían la relación con Tamara ya que ésta había incurrido en un "incumplimiento contractual". Según algunas informaciones, el problema habría estado en que Tamara pidió que copiasen otro diseño de una reconocida marca internacional, a lo que las responsables de la firma vasca se habrían negado. Para Cristina Reyes, eso es impensable. "Tamara jamás pediría un plagio. Es muy fuerte y muy feo que la acusen de algo así. Estamos todos alucinando con el comunicado. Ella tenía clara su inspiración. No quiero dar detalles, pero sí tenía una idea clara que la marca parecía haber captado en la primera prueba, pero a partir de la segunda o la tercera la cosa se torció".

"Todas utilizamos fotos de referencia"

Que las novias vayan con referencias de otros modelos a la hora de encargar sus vestidos es, según la estilista, algo habitual. "Todas vamos con fotos de referencia. Yo misma me he casado hace cinco meses y lo hice. Es normal porque es tu vestido de novia, es una ocasión única y quieres que sea especial". Asegura que Tamara está "alucinada" con el comunicado. La propia Tamara confirmó a Espejo Público al conocerse la noticia que "le pesa enormemente" todo lo ocurrido.

"Me han llamado más de treinta marcas ofreciéndose a hacer el vestido"

Aún así, cree que pese al poco tiempo que queda para el enlace, Tamara no tendrá problema para encontrar vestido. "Ayer mismo me llamaron más de treinta marcas nacionales e internacionales, algunas muy importantes. Saben que soy amiga de Tamara y me llamaron para ofrecerse, diciendo que estarían encantadas y felices de hacer el vestido. Tras el shock del comunicado, es un gusto saber que hay tantas marcas abiertas"