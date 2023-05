Tamara Falcó manda un mensaje a Espejo Público tras quedarse sin vestido de novia: "Me pesa enormemente"

A dos meses de su boda con Íñigo Onieva Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia. Las diseñadoras Sophie et Voilá han comunicado que rompen su acuerdo con la hija de Isabel Preysler y que finalmente no serán ellas quienes se hagan cargo de elaborar el vestido de una de las bodas más esperadas del año.

Según contó Tamara en un primer momento las diseñadoras estaban encantadas de que la idea del vestido partiera de la inspiración de la propia novia, que había elegido algunos modelos de otras firmas para arrancar con el proceso creativo. La relación entre la novia y las diseñadoras fue viento en popa a ojos de la opinión pública hasta que este martes las diseñadoras sorprendían con este comunicado.

"Tengo un profundo respeto por la profesión"

La propia Tamara ha mandado un mensaje a Susanna Griso en directo para aclarar esta situación. "Es una decepción enorme, no me esperaba enterar de que me había quedado sin vestido por un comunicado, estamos a menos de 2 meses de la boda", le ha dicho a la presentadora de Espejo Público en un mensaje.

Tamara asegura que tiene un profundo respeto por la profesión, en la que ella misma se ha formado, y que el uso de fotos de inspiración ha sido algo que se ha utilizado toda la vida para arrancar el proceso. "No quería una copia sino una inspiración", afirma Tamara en su mensaje. Uno de los puntos que más ha dolido a Tamara ha sido la forma en la que se ha enterado de que sus diseñadoras paraban el proceso creativo: "Me pesa enormemente haberme enterado por la prensa

Fuertes desavenencias en el proceso creativo

Susanna Griso ha hecho un llamamiento a las marcas para que ofrezcan sus servicios a Tamara en este difícil momento. "Mucha gente de la moda me decía que ojalá Tamara les hubiera elegido para diseñar su vestido por la proyección internacional que va a tener esto", señalaba.

Espejo Público se ha puesto en contacto con Jesús Reyes, periodista experto en moda, que asegura que entre la firma y Tamara Falcó "ha habido un proceso de intentar acercar posturas pero han decidido anteponerse ante la exigencias de Tamara, el proceso creativo no llegaba a ningún sitio porque la propia Tamara imponía el proceso".

Desde el taller de moda aseguran que esta decisión se tomó hace 2 semanas pero no ha sido ahora hasta que se ha hecho pública. "Está clarísimo que este ha sido para la marca también un momento muy difícil", afirma Reyes.