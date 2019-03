Cristina Pedroche: "Estoy dando clases de cocina y muy feliz"

Cristina Pedroche está en su mejor momento, la popular presentadora de Zapeando ha estado en Espejo Público y ha confirmado que esta dando clases de cocina. "Ya se lo que es el kimchi el pastai o el tuétano, que no sabía lo que era. Estoy muy feliz", reconociendo así que su relación con el cocinero madrileño David Muñoz va viento en popa. Pedroche ha asegurado que no le importan las críticas que recibe."No me importa nada en absoluto que que algunos digan que estoy gorda. Estoy muy feliz con mi cuerpo, con mi constitución y con mi genética. Muy orgullosa de ser como soy y me encantaría que vosotros también lo estuvieráis, que nunca nadie os haga sentir pequeños o débiles por un comentario".

Cristina Pedroche no podía haber comenzado mejor el 2015, ella sí que dió el campanazo con su vestido en las campanadas de fin de año junto a Fran Blanco, No pasó desapercibida, muchos la criticaron por sus transparencias, pero ella lucío orgullosa sus curvas y su cuerpazo, él exito ha sido tan rotundo que este vestido ya se postula como futura pieza del museo del traje.