Criar a un niño con trastorno autista y conductas agresivas: "Vivo con mucho miedo, un día de estos va a pasar una desgracia"

Tener un hijo es el sueño de muchas familias que se ilusionan pensando en todas las metas que podrá alcanzar esta nueva vida. Sin embargo, cuando la enfermedad se cruza en la maternidad el esquema cambia y deja de haber tiempo para soñar con grandes planes: sobrevivir al día a día es la meta.

Espejo Público habla con una de estas madres que no pueden separarse ni un segundo de sus hijos. Dani tiene ya 26 años pero es completamente dependiente. Pocos meses después de nacer empezó a sufrir espasmos. Tiempo después le dijeron que sufría síndrome de West. Una enfermedad rara que se manifiesta en forma de pequeños espasmos que luego terminan en crisis epilépticas. "A partir de ahí tienes que cambiar todo lo que habías pensado para criar a un hijo. Se te da la vuelta la vida como un calcetín, también es muy frustrante porque tienes la carga emocional de un hijo al cargo, discapacitado", confiesa esta madre.

"Los objetivos de criar a tu hijo no son que sea astronauta, sino que le podamos quitar el pañal algún día"

Reconoce que "todas las películas que te hubieras montado sobre criar a un hijo hay que borrarlas". Los objetivos son otros, ya no es que sea astronauta, sino que le podamos quitar el pañal algún día. Desde que diagnostican a su hijo esta madre dejó el trabajo. Tuvo que hacer un parón en seco en su vida laboral. Con treinta y pocos años te tienes que plantear que lo dejas todo para criar al niño.

"Desde el primer momento te cuentan cosas que no estás preparada para asimilar"

A su hijo le diagnosticaron la enfermedad a los 9 meses. Como madre se daba cuenta de que algo le pasaba. "En ese momento te cuentan cosas que no estás preparada para asimilar", recuerda. Le dicen desde el primer momento que Dani no desarrollará el lenguaje. "Solo dice mamá pero físicamente es un terremoto", explica. Mentalmente el joven tiene una edad de 2 años con cuerpo de 26. "Tú vas teniendo cada vez más años y te das cuenta de que no puedes seguirle el ritmo que te pide".

Es consciente de que su hijo es un gran dependiente: "es mi bebé para toda la vida". Una de las cosas que más agobia a esta madre es la de pensar en el futuro. "Yo entiendo que de aquí a un tiempo, y quizá no sea muy lejano, pues no podremos hacernos con él. La tendencia sería ir a una residencia con mucho dolor porque en el fondo es tu bebé".

"Mi hijo tiene un trastorno autista grave"

Otra madre cuenta a Espejo Público el calvario que vive con su hijo enfermo. El niño tiene un 77% de discapacidad y fue diagnosticado con un año y medio. Un diagnóstico de trastorno autista grave por tener conductas agresivas.

Desde que nació su hijo su vida dejó de ser tal y como la conocía. "Te levantas para ayudar a vestirle, necesita ayuda para todo. Mi hijo es una persona dependiente totalmente, el día que no esté será un duelo. La conducta es bastante regular, a la discapacidad te acostumbras pero a la violencia no".

Su hijo tiene reacciones muy violentas y cuando le ven como se levanta "con cara de ira y mirando hacia abajo" ya saben que tiene un mal momento. "Cuando le veo así empiezo a temblar", cuenta.

"Llevo 3 años viviendo con mucho miedo, tengo un montón de partes de lesiones"

Hace 3 años que vive con mucho miedo y tiene muchos partes de lesiones. Lamenta que un día de estos va a pasar una desgracia. "Este autismo no se quiere ver pero existe", asegura.

Su hijo siempre ha sido violento pero cada vez es más difícil manejarle. "Con 7 años le reconduces pero según va creciendo es más difícil. Te coge la mano, te hinca los dientes y te hace sangre porque no se quiere lavar los dientes. Con ese miedo no se puede vivir, no se puede aguantar".

En sus ataques de ira ha llegado a romper el lavabo o la mampara. Cuando denuncia los hechos le dicen que su hijo es inimputable y no es consciente de lo que hace. Se siente muy abandonada por las instituciones: "Cuando él vaya a un centro me imagino que podrá ser diferente".

