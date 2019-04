"Que todo el mundo se abroche bien los cinturones, porque este tío, además de violador, es un asesino. A mi hija no pudo violarla, la asesinó". Así de claro lo dice Pablo Lebrato, el padre de Leticia una joven víctima de Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor. Este hombre, que ahora tiene 56 años cumple 273 años de cárcel por cometer 2 asesinatos, 10 violaciones y 3 agresiones sexuales.

El violador del ascensor será uno de los beneficiarios de la derrogación de la doctrina Parot, declarada hoy ilegal por el Tribunal de los Derechos Humanos. Pedro Luis Gallego debería permanecer entre rejas hasta 2022, pero ahora podría salir de prisión de manera casi inmediata y, si lo solicita, incluso pedir una indemización por sus años "extras" en prisión.

"No me creo que el asesino de mi hija pueda volver a matar desde hoy. Lo más sangrante para mí es que de mis impuestos tenga que pagar a este señor la cárcel", se lamenta el padre de Leticia. "Consultaremos por si se puede hacer algo para evitar que salga de la cárcel, pero no lo creo", dice Pablo. El violador del asensor forma parte de 14 asesinos, violadores y agresores reincidentes y muy peligrosos que pueden ser puestos en libertad.