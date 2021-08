El coronel Baños asegura que "no debemos creernos nada de lo que digan los talibanes" porque "manejan las imágenes para engañarnos"

El nuevo poder afgano está mostrando una imagen moderada ante la comunidad internacional. Ante ello, el coronel Baños manifiesta: "Están prometiendo moderación, tolerancia e inclusión de las mujeres en el Gobierno, entre otras cosas, y evidentemente no nos lo debemos creer".

"Los primero que tenemos que entender es que en esta parte del mundo prima la astucia y además está muy bien visto el engaño y es lo que están haciendo con nosotros", asegura.

"No debemos de creernos nada. Han demostrado que son unos maestros de la propaganda y han hecho una buena comunicación que para muchos afganos era más creíble que la comunicación del Gobierno", señala Baños. Asimismo, comenta que "su sustrato ideológico" sigue siendo el mismo y apunta que han aprendido mucho, "se han modernizado".

Baños manifiesta que toda la información que nos llega "es procedente de los Talibán" y "están manejando muy bien las imágenes para dar una imagen muy concreta de ellos, muy determinada, para engañarnos". Sin embargo, manifiesta que falta información de fuera de Kabul, ya que "no sabemos que está sucediendo fuera de Kabul".

Respecto a la repatriación de los españoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que la repatriación "está en curso" y que "el Gobierno de España está coordinando todos los trámites para garantizar su seguridad". Además, señala que "ya está Dubái el primer avión A400M y acaba de partir de Zaragoza la segunda aeronave". En cuanto a estas declaraciones, Baños asegura que a habrá mucha gente que querrá salir del país, "pero que no pueda".

"Hay que tener en cuenta que tenemos poco tiempo para salir del país porque hay unos márgenes muy concretos en los que se puede aterrizar y se puede despegar. Además, hay muchas otras delegaciones diplomáticas que esperan aviones de sus países para huir del país", apunta Baños.

Asimismo, comenta que, a pesar de que los talibanes dicen que no van a poner impedimentos y que no tienen interés en impedir que salgan del país, "pueden haber milicias radicales que se nieguen a llevar a cabo ningún tipo de negociación". Por último, asegura que no tenemos que tener ninguna duda es que nuestro Estado Mayor de Defensa habrá tomado todas las medidas para garantizar la seguridad de los aviones y de las personas que se vayan a desplazar en esos aviones.