Condenada por abofetear a un menor acusado de robarle

Desde hace 8 años, Amparo colabora con varios institutos de la comarca enseñando a varios alumnos que tienen dificultades. "Son niños que ni estudian, ni hacen ni trabajan y la idea es enseñarles un oficio para que puedan valerse por sí mismos en el futuro", afirma. "Después de 40 años uno sabe cuando le están engañando. Por eso llegó un momento en que llamé a la tutora y en presencia de él le dí un folio y le pedí que me escribiera lo que me había robado ... me llenó la hoja" afirma esta mujer.

Lo cierto, es que Amparo pierde los nervios y le da un bofetón cuando este joven le reconoce los hechos y le asegura que todo el instituto lleva productos que él ha robado de la tienda. Por su parte, la madre del menor y autora de la denuncia contra Amparo, afirma que "me tenía que haber llamado a mí para intentar solucionar el asunto, pero nadie me toca a mi hijo. Lo que hizo fue una chiquillada".