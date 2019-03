Olvido Hormigos no dimitirá tras el apoyo popular recibido

"Es un momento muy difícil para mí. Todo esto me está superando", de esta manera tan rotunda se ha mostrado Olvido Hormigos en Espejo Público. La concejal socialista de Los Yébenes ha saltado a la popularidad tras difundirse un vídeo erótico suyo. Olvido Hormigos lo está pasando mal. Ella misma ha reconocido a los micrófonos de Espejo Público que lo que le está ocurriendo le ha "sobrepasado". Se ha convertido en Trending Topic Mundial y noticia en todo el mundo tras difundirse un vídeo suyo muy subido de todo.

"No se lo que puede haber pasado. El vídeo se empezó a difundir por Whastapp y, en cuanto lo ví, bajé al cuartel de la Guardia Civil para denunciarlo", confiesa a Susanna Griso. Tras la enorme polvareda que se ha levantado, Olvido ha presentado su dimisión a la corporación municipal de Los Yébenes. Sin embargo, tras conocerse la imputación de una persona en la difusión del vídeo, ha confirmado que no presentará su dimisión. "Con todo el apoyo que estoy recibiendo, me estoy planteando esta decisión", ha legado a decir en Espejo Público

Olvido, que es madre de dos hijos, ha reconocido que "la gente del pueblo está siendo bastante considerada conmigo, pero este es un lugar muy pequeño. Intento mantener a los niños al margen".