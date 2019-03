"¿Cómo se le dice a un niño que a su padre le han matado a balazos?"

Catalin Stefan fue asesinado a las puertas de la discoteca donde trabajaba en un ajuste de cuentas supuestamente llevado a cabo por una de las bandas rivales que controlaban la noche madrileña. Su viuda ha hablado en exclusiva con Espejo Público y ha negado tajantemente que su marido perteneciera a ninguna banda. "Nos han investigado durante años y no han encontrado nada. Mi marido era un albañil que trabajaba por las noches como portero para sacar algo de dinero", asegura.

Elena llegó hace 10 años a España buscando una vida mejor. tiene dos niños pequeños y ahora se gana la vida como asistenta del hogar. Todo cambió cuando su marido cayó abatido a las puertas de la discoteca donde trabajaba "Yo me volvería a mi país, pero aquí mis hijos están bien y, además estoy atada a una hipoteca. A mis hijos les he dicho que su padre murió de un ataque al corazón. ¿Cómo se le dice a un niño que a su padre lo han matado a balazos?". Niega que perteneciese a ningún tipo de mafias y dice que la UDYCO y el juez Santiago Torres los han investigado durante tres años pero no han encontrado ningún tipo de pruebas.