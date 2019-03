Una comisión judicial desahucia a una mujer por error en Sevilla

María Jesús no sale de su asombro. De la noche a la mañana se encontró con una comisión judicial en la puerta de su domicilio que había acudido a desahuciarla. "Yo todavía estaba en la cama, cuando llamarona a la puerta de muy malas maneras. Cuando abrí me dijero que estaba desahuciada", nos cuenta.

Esta mujer se queja del trato recibido por la comisión judicial. "Me acusaron de ser una okupa y me dijeron cosas que no venían a cuento". María Jesús logró llamar a su hijo y este logró, tras acudir al juzgado, que se descubriera el error. "Nadie me ha pedido disculpas desde el juzgado".