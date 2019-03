El simpatizante de Ciudadanos Pablo Sarrión López responde a Fernando Paz, nuevo fichaje de Vox: "Yo nací gay y estoy muy orgulloso de serlo"

Fernando Paz ha tenido una bronca en Twitter con el simpatizante de Ciudadanos de Albacete Pablo Sarrión López, quien le llamó abiertamente "homófobo" por sus opiniones sobre la homosexualidad, .

Sarrión ha invitado a Paz a que vaya a Albacete y compruebe que es una "ciudad abierta y tolerante" que "no va a permitir que este señor llegue al Congreso de los Diputados". "Albacete tiene gente maravillosa que me aceptó a mí como y nadie me increpa", explica el simpatizante abiertamente homosexual, en contraposición con el nuevo fichaje de Vox que considera que debería hacer terapia y que dice que educaría a su hijo.

"La mejor educación para su hijo es que lo acepte, que acepte si su hijo es gay o no, yo nací gay y estoy muy orgulloso de ser gay y de ser español", ha señalado en este miércoles en una entrevista en Espejo Público. Además, defiende que estuvo en Colón pidiendo elecciones para "echar a Sánchez y no para que llegue gente como" él.

Fernando Paz le responde que los principios de Albert Rivera son como los de Groucho Marx y ha hablado del "truco de la homofobia", que, en su opinión, es un recurso que utilizan para "para demonizar a la gente que no les baila el agua". "La homofobia es un absurdo y usted parte de un principio totalitario por el cual si alguien no está a favor de algo es que tiene una fobia a ese algo", le ha acusado, pero añade: "El que a mí no me gustase eventualmente que mi hijo fuese homosexual no quiere decir que tenga miedo u odio hacia los homosexuales". "Es un problema de libertad que a usted le cuesta mucho entender y yo tengo el derecho de educar a mis hijos como considere oportuno", ha opinado.

"¿Usted cree que su hijo va a tener libertad para decirle un día que es gay? Yo creo que no", ha reflexionado el simpatizante de Ciudadanos, quien ha explicado cómo le contó a los suyos su orientación sexual: "Mis padres me aceptaron y me dijeron 'yo ya lo sabía y te quiero como eres'". "Ser gay es una condición totalmente aceptada por la sociedad, los que no lo aceptan son ustedes, señores de Vox, que quieren volver al siglo XX", ha zanjado.

