Un cirujano acoge a un paciente después de trasplantarle un pulmón y que okuparan su vivienda

El caso es sorprendente. Dos personas vivían de alquiler en una vivienda como compañeros de un piso, propiedad de un médico cirujano, Emilio Peña, y que ha demostrado tener un gran corazón.

"Quiso extorsionarme"

La persona que habita actualmente el piso en cuestión denunciaba, a los micrófonos de Espejo Público, extorsiones por parte del dueño de la vivienda para que la abandonara. El que según el dueño sería un okupa, afirmaba que le han cortado el agua y la luz, así como que le han quitado el horno o el telefonillo, la puerta de la casa y del baño.

"Yo no le debo ni un duro a nadie, ni al dueño del piso"

Desde el otro lado de la puerta también manifestaba que no tenía intenciones de abandonar la casa: "Si el dueño del piso me pone otra casa, pues me voy".

Problemas de convivencia

Los vecinos aportaban su testimonio. Una señora aseguraba que la Policía habría tenido que intervenir en el bloque de viviendas por un problema relacionado con la vivienda en cuestión. Uno de los residentes en el edificio expresaba en nombre de todos los vecinos que "el propietario de la vivienda tiene un problema que todos compartimos", al mismo tiempo mostraba su solidaridad y compartía el deseo de muchos de que se alcance una solución "a la mayor brevedad posible".

Situación insostenible prolongada

Emilio Peña, médico cirujano y, Luis, su paciente e inquilino atendían la mañana de este miércoles a las preguntas de la presentadora Susanna Griso, quien en primer lugar trasladaba su admiración al doctor por acoger en su propia casa a Luis.

El doctor comenzaba definiendo la situación como "insostenible desde hace meses", acusando al ocupante de su propiedad de convertir la vida de los vecinos en "insoportable". Que confirmaba que él permitió subarrendar a Luis una habitación al ahora presunto 'inquiokupa'. Poco después dejó de pagar el alquiler y habría transformado la vivienda en un 'narcopiso'.

El rescate del 'doctor héroe'

Calificaba de falsas las acusaciones de cortar la luz o el agua del inmueble que tenía arrendado. Precisamente los problemas con la electricidad llevaron al cirujano a dar cobijo al que poco tiempo atrás realizó un trasplante de pulmón, dada su dependencia de una máquina de soporte vital.

"El domingo hubo un corte eléctrico y Luis no podía estar ya ahí. Entonces yo lo que hice fue llevarme a Luis a un sitio donde él pudiese estar seguro", explicaba Emilio Peña.

Luis, el paciente, por su parte relataba cómo mediante continuos actos de hostigamiento, por parte de la persona a la que había abierto la puerta de su casa, se vio empujado a abandonarla.

Buenos deseos

Susanna Griso reiteraba su reconocimiento a Emilio y manifestaba su deseo de que la entrevista sirviera para "acelerar los tiempos de la justicia" y que esta situación se resuelva pronto y de forma satisfactoria.