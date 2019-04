Cifuentes: "Cuando oigo hablar de casta o ricos, me pongo enferma"

Susanna Griso ha pasado 'Dos días y una noche' con Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Es una persona muy cercana. De las pocas que no varía cuando la estás grabando", asegura Susanna. Cristina Cifuentes ha reconocido que ha hecho de todo. Desde vender enciclopedias puerta a puerta a trabajar como dependienta. "En casa no sobraba el dinero. Por eso, cuando oigo hablar de casta o de ricos, me pongo enferma. Vivo de alquiler en un piso normal"