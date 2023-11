Chelo García Cortés asegura que ella enseñó a hacer fotos a Ángel Cristo Junior después de que este diga que fotografió a su madre con el Rey emérito

¿Qué pasó con las famosas fotos de Bárbara Rey y el Rey emérito? Durante años esta pregunta ha sobrevolado las redacciones de los medios de comunicación. Mientras algunos aseguraban haberlas visto la propia protagonista las ha estado negando durante años. Bárbara rey negaba la existencia de las imágenes que algunos decían que habría usado para chantajearle a cambio de dinero.

Sin embargo, ahora Ángel Cristo Junior asegura que el autor de esas instantáneas fue él. En una reciente entrevista mantiene que su madre le hizo este encargo cuando solo contaba con 12 años. Según su versión, se escondió tras unos setos, muy preocupado de que no se escuchase el ruido de la cámara. Asegura su hijo que Bárbara quería rentabilizar las instantáneas y que su madre siempre tenía dinero en efectivo en su habitación por el dinero que conseguía por el chantaje al rey de España.

La exmujer de Santiago Arriazu confirma la existencia de las fotos

Santiago Arriazu, uno de los mejores fotógrafos de la época, se presentó como el mediador entre Bárbara y el CNI para que pagaran el silencio de la arista. Su exmujer, Danielle, mantenía que las había visto y que se escuchaban algunas frases "poco elegantes de él" en las que le decía: "Quiero verte en minifalda y sin bragas".

Cuenta además Danielle que un día llegaron a su casa dos miembros del CNI y quemaron las cintas en la barbacoa. Mantiene que a cambio d su silencio pagaron a Bárbara 3 millones de euros repartidos en varios años.

Hugo Arriazu, hijo de Santiago, años después contó que él también colaboró grabando a personas importantes por encargo de Bárbara Rey.

"Yo vi un vídeo y a mí me preocupaba más por lo que se hablaba que por lo que se veía"

Chelo García Cortés, periodista y amiga íntima de la familia de Bárbara contó que le había enseñado a hacer fotos a Ángel Cristo Junior. Cuenta que le dolió ver cómo Bárbara se podía dejar manipular y dirigir. Un día, relata, estaba en casa de Bárbara y aparece el hijo de Santi Arriazu y en ese momento le dijo a su amiga que no sabía dónde se estaba metiendo. "Estuvo muy mal aconsejada. Yo las fotos no las he visto, yo vi un vídeo una vez y a mí ese vídeo me preocupaba más por lo que se hablaba que por lo que se hacía", recuerda.