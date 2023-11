Alonso Caparrós: "Ángel Cristo Junior tiene un problema de salud mental y hay que mirarlo como tal"

Ángel Cristo Junior ha abierto la caja de los truenos de su pasado familiar. El hijo de Bárbara Rey ha vertido duras acusaciones sobre su madre, a la que acusa de tratarle como a un esclavo y a negarle su espacio como hijo obligándole a jugar otro papel.

Ante estas declaraciones tanto Bárbara como su hija Sofía Cristo no han querido responderle. Bárbara Rey llamaba en directo al plató de Espejo Público y reconocía que lo que más miedo le daba de la entrevista que había concedido su hijo es que empezaran a salir a la luz algunos puntos sobre su pasado.

"Los gritos de Bárbara Rey se me quedaron grabados durante meses y años"

Espejo Público ha hablado con una persona que estuvo muy cerca del matrimonio de Ángel Cristo y Bárbara Rey en sus años en el circo que ha narrado un episodio que muestra la violencia que había en ese núcleo familiar. "Yo he sido testigo presencial, cuando llegamos a la caravana estaba Bárbara. Yo le doy dos besos y Ángel Cristo me lanza una mirada rara", comienza diciendo. En un momento dado Bárbara dijo algo, él se levantó y "le metió una hostia con todo su puño". Ella intentó mediar y la sacaron de la caravana. Desde fuera oía los gritos de Bárbara "y él venga a pegarle". "Le metió una paliza, que los gritos de ella me dejaron traumatizada durante meses y años, recuerda.

Alonso Caparrós, colaborador del programa, empatiza con Ángel Cristo Junior, aunque reconoce que la forma en la que ha atacado a su madre "ha sido muy abrupta". Cree que Ángel tiene mucho dolor, rabia e ira dentro. "Él reconoce que su madre sufrió maltrato pero cuenta cómo fue su relación con su madre que ha querido legitimarla", señala.

Para Caparrós, Ángel Cristo Junior "tiene un problema de salud mental y ay que mirarlo como tal". "En este problema familiar todos han sufrido mucho y todos son víctimas", añade.