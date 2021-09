César Carballo explica cuál es el perfil de paciente que termina falleciendo de Covid-19 actualmente

César Carballo, adjunto de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, señala que ahora el principal factor de riesgo para contraer el Covid-19 es no estar vacunado. "Antes era ser mayor o tener patologías crónicas pero ahora es no estar vacunado. El no estar vacunado es uno de los mayores factores de riesgo para morir", lamenta.

Carballo ha valorado el caso de la mujer embarazada que obligó al equipo del Hospital La Fe de Valencia a atenderla con un EPI porque se negaba a ponerse la mascarilla. Señala que es algo muy raro. "No estamos viendo este tipo de comportamientos en nuestra sociedad, es un porcentaje casi despreciable", apunta.

Pese a que un 75% de la población está vacunada, cada día sigue registrándose un número elevado de fallecidos. Apunta Carballo que el perfil de quienes mueren de Covid es el de alguien que no se ha vacunado o solo tiene una dosis o gente mayor que ha perdido efectividad de la vacuna, sobre todo con la variante Delta.

Apunta el facultativo que durante la pandemia las personas más vulnerables han sido los diabéticos, enfermos cardiovasculares, crónicas o personas muy mayores con el sistema debilitado. "La vacuna está fallando en la protección, no en evitar una enfermedad severa", ,mantiene.

Advierte que no hay que pensar que con las 2 dosis de la vacuna tienes una inmunidad permanente y duradera. Recuerda que recientemente quien contagió en una residencia de ancianos fue un cuidador que tenía las dos dosis.

Puedes ver la entrevista completa a César Carballo sobre el estado de la pandemia de coronavirus en Espejo Público a través de Atresplayer.