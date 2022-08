Cecilia, la ciclista a la que le dijeron que tenía el "culo gordo": "Por eso muchas niñas dejan de ir a las carreras"

Cecilia estaba participando en una carrera y tuvo que escuchar cómo quienes debían facilitar agua al pelotón pronunciaban frases machistas sobre su aspecto físico. En concreto uno de ellos le dijo que le pesaba el culo. La deportista se acerco a él y le explicó que tenía ante sus ojos a una bulímica que había tenido serios problemas sobre su peso. Lejos de disculparse el joven continuó con el tono desafiante.

Cuenta esta ciclista que no sabe cómo a 42 grados y con un pulso de 185 pudo reaccionar así. En un primer momento pensó en agachar la cabeza y seguir pero después pensó que sería mejor acercarse y explicarle a este joven cómo le estaba haciendo sentir. Reconoce que está acostumbrada a que le digan cosas feas. "Aquí se viene a animar, a apoyar y a disfrutar de este deporte que todo el mundo debería conocer para saber lo duro que es", señala.

Cuenta que en una carrera es difícil que se produzcan este tipo de insultos porque el ambiente es festivo. "Vienen familias y compañeros a animar". En este caso la persona que la insultó era un auxiliar que es aguador y daba su apoyo a su equipo. Comenta que en redes sociales sí ha sufrido estos comentarios por su físico.

"La disciplina de la bici me ayudó a salir de mi trastorno. Ya no me importaba si estaba gorda o flaca, solo subir montañas"

Lamenta la presión a la que se ven sometidas muchas chicas por su aspecto físico y cree que es por eso que muchas jóvenes con 13 y 14 años dejan de ir a las carreras, porque sufren mucha presión por la imagen y el peso. "No solo en redes sociales, también en la vida. Por eso, los trastornos de alimentación están más agudizados en las chicas que en los chicos", afirma.

Ella misma de los 13 a los 17 tuvo un trastorno alimentario y la disciplina de la bicicleta la ayudo a salir de ello. "A mí ya no me importaba si estaba gorda o flaca, solamente subir montañas", reconoce. "No hay derecho a que nadie nos diga cosas feas". No obstante, cree que este episodio es un hecho aislado y relata que el club del joven que la insultó le ha pedido disculpas y le ha dado todo su apoyo.