Una influencer denuncia en TikTok la situación de acoso que sufre a manos de su exentrenador

La influencer Pawgli denuncia en sus redes sociales la situación de acoso que sufre a manos de su exentrenador, a quien conoció hace años cuando se inscribió en un gimnasio de Barcelona. En su perfil de TikTok describe la situación como "una película de terror".

La joven asegura que el chico se obsesionó con ella y aclara que la relación que mantuvo con él nunca se excedió del ámbito profesional. "Jamás le contestaba a ningún mensaje fuera de eso", dice.

Según relata, el deportista comenzó a tener actitudes inapropiadas, tanto que propiciaron su expulsión del centro deportivo.

Tras su traslado a Madrid, la influencer asegura que continuó con la misma situación, siendo incluso más preocupante, puesto que su supuesto acosador decidió mudarse también a una calle situada frente a su bloque de edificios.

Hace unos, según cuenta públicamente, se el hombre se presentó en el restaurante donde se encontraba junto a sus amigas. "Me temblaban hasta las piernas", relata.

Dada la situación, la joven ha decidido denunciar los hechos. "Estoy asustada", reconoce en un posterior vídeo, en el que indica que las autoridades le han recomendado no salir de su casa como medida provisional de seguridad. "Básicamente, me han dicho que me quede en mi casa. Que si salgo, salga acompañada", cuenta.

Agresión sexual

Hace unos meses, también en Barcelona, la influencer Cèlia Espanya denunció a través de sus redes sociales una agresión sexual por parte de un sujeto que viajaba en autobús junto con ella. La joven quiso sensibilizar y crear conciencia con la esperanza de ayudar a otras personas que sufren este tipo de situaciones.

En una entrevista en su día en el programa Más Espejo, Cèlia ha relatado en directo lo ocurrido. Aseguró que tras el ataque, abandonó el autobús, sin embargo, al principio dudó, no tenía claro que este hombre estuviera haciéndolo conscientemente. El se giró y le tocó el glúteo y después se giró nuevamente para tocar la parte delantera.

La joven pensó en avisar al conductor del autobús, aunque dudó y finalmente no lo hizo. El conductor del autobús detendría la ruta según el protocolo habitual en estas situaciones, como ocurrió en Canarias, en donde se detuvo al agresor, con un perfil similar. El sujeto que ha abusado supuestamente de Celia sigue sin identificar, sin embargo había cámaras en el lugar que pueden ayudar a su identificación. "No actué de la mejor manera pero ahora ya lo sé, que hay un procedimiento", concluyó.

