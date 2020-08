Cayetano Martínez de Irujo: "Conocí a Corinna con 18 años y ya apuntaba maneras"

Para Cayetano Martínez de Irujo la decisión del rey emérito de salir de España muestra un gesto de honorabilidad hacia su hijo y hacia España. "Se ha apartado hasta que se defina si va a estar investigado, si va a estar imputado o si no pasa nada", señala.

"Me deja perplejo quienes dicen que esto es una fuga o si está huyendo de la justicia. No sé cómo se puede hacer esa interpretación hacia un acto tan loable", señala.

Cayetano "ve evidente que no hay ni investigación ni acusación contra Juan Carlos", sino una investigación periodística impulsada por Corinna Larsen. Asegura que que él mismo conoció a Corinna en Montercarlo en un viaje que organizó el príncipe Rainiero de Mónaco cuando tenía 18 años. "Entonces la señora Corinna es que ya apuntaba maneras. Estuvimos en Montercarlo invitados para conocer a Estefanía y ella venía por parte de Austria, la recuerdo bien", destaca.

De su tiempo con Corinna recuerda que cuando estuvieron en Montecarlo él "se comportó de una forma normal" en el palacio porque "no le sorprendía el palacio ni la vida palaciega" mientras que "la forma de actuar de esta chica no se le olvidó". "Se me quedó grabado", señala.

Puedes volver a ver la entrevista a Cayetano Martínez de Irujo en Atresplayer.