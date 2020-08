Diego López Garrido: "Cuanto más tardemos en saber dónde está el rey más se alimentará la idea de que ha huido"

Lo que ocurre, apunta López Garrido, es que "el no conocer aún dónde ha ido el rey emérito eso no le favorece en la verosimilitud de que está a disposición de la justicia". "Cuanto más tiempo tardemos en saber dónde está, más se va a alimentar la idea de que es una huida", señala.

Considera que la decisión de salir de España del rey culmina otras anteriores como la abdicación. Cree que la decisión va encaminada a la "desvinculación de Felipe VI de todo lo que le ha sucedido a su padre y es un paso más el salir de La Zarzuela e ir a otro país".

No cree qe haga falta una extradición del país en el que se haya instalado Juan Carlos I. Cree que el emérito podría pasar a una situación procesal de investigado. "Lo que se conoce es que hay una donación y esa donación no se declara a la hacienda pública, podría haber una regularización a la hacienda pública exigiendo esos impuestos no pagados", determina.

Para López Garrido el dilema jurídico es saber si una vez que Juan Carlos I abdica hay actividades delictivas. Todo lo previo a 2014 que hubiera hecho el rey emérito es inimputable. Aclara el jurista que está clara la posición especial que tiene el jefe del Estado en cuanto al blindaje aunque cree que "si hubiera delitos evidentes por parte de un jefe de Estado hay una vía en la Constitución que es la de la inhabilitación".

