Castellano: "Me negué al chantaje de Ausbanc y sufrí dos escraches"

EXPRESIDENTE DE NOVA CAIXA GALICIA

El que fuera presidente de NovaCaixaGalicia, José María Castellano se negó a pagar el chantaje de Ausbanc y ha relatado en Espejo público que desde ese momento empezó a sufrir las consecuencias. "Sufrí escraches en mi casa y me llamaron de todo". Castellano reconoce que no triene nada que esconder, por eso "es difícil que me chantejeen".