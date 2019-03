Las cartas de Ruth a José Bretón

El juez ha desestimado por tercera vez la petición de puesta en libertad de José Bretón después de que el abogado de este Sánchez de Puerta presentar una petición de excarcelación.

Además según fuentes internas de la prisión, Bretón recibió la carta de Ruth con ilusión y las lee y relee continuamente. La familia de Ruth Ortiz nos asegura que Ruth se ha quedado muy tranquila escribiendo esta carta y que ha dejado las cosas muy claras.

"Te ofrezco varias cosas a cambio de que digas donde están mis hijos. Si aceptas o no el trato que sepas que amo la vida y, a pesar de haberme una herida enormemente grande no me la has quitado y pienso aprovechar y disfrutar cada minuto de la misma. Que te quede claro ya de una vez que mi amor por ti ya se ha acabado por si todavía no lo quieres reconocer. Yo nunca te he sido infiel como vas pregonando a los cuatro vientos. Te aconsejo que leas el libro de Ruth el de la biblia y te recuerdo que mi nombre significa fiel compañera."