el padre de Monedero valora los resultados electorales

Salvador Monedero, el padre de Juan Carlos Monedero, ha valorado en Espejo Público los recientes resultados electorales. Ha reconocido que no acudió a votar, "me hice una propuesta de que hasta que no se conociera la identidad de las personas que han blanqueado dinero, no íba, pues no se si a lo mejor les estoy votando". En cuanto a los resultados en Madrid, Salvador ha reconocido que "Carmena ha sabido ser muy moderada y menos crítica", aunque se ha mostrado preocupado por la futura estabilidad política. "Una nación es como una familia o una empresa. No se puede gastar más de lo que se ingresa".