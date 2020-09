Carmen Calvo: "De esta crisis saldremos antes porque Europa se ha rescatado a sí misma"

El Gobierno puede perder su primera gran votación en el Congresoo porque los alcaldes están encontra del decreto que dicen que "confisca sus ahorros". Cree la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que es muy grave que la política tenga tensiones tan grandes cuando "el PP limitó la autonomía de gasto de los Ayuntamientos y hay un impedimento de imperativo legal". Asegura que el Gobierno ha intentado "buscar una salida aunque algunos intenten inflamar el debate político".

Cree que de la crisis económica subyacente de la pandemia de coronavirus se saldrá "antes que de las crisis tradicionales porque estamos todos afectados". Señala además que Europa se ha rescatado entera a sí misma. "España va a disponer de 140.000 millones, se van a hacer reformas estructurales importantes".

Reconoce que "el año 2021 va a ser complicado por el desplome de ingresos y se necesitan unos nuevos presupuestos porque se van a frontar situaciones que no estaban previstas". Asegura que "no está sobre la mesa congelar el sueldo de los funcionarios".

Calvo mantiene que desde el Gobierno llevan meses pidiéndole a Pablo Casado que no bloquee los órganos del Estado. No entiende que Casado diga en el Congreso que no se sienta a renovar el órgano de Gobierno del poder judicial por razones de politización "ya que no puede excluir a ni un solo escaño de la Cámara porque lo han elegido los españoles".

Respecto a la operación Kitchen vinculada al PP, señala que se acaba de levantar el secreto de un sumario donde "se están diciendo cosas difíciles de oir como que se han utilizado recursos del Estado y personal del Estado para tapar el caso de corrupción de un partido" y ve importante que el debate político esté ahí. Considera conveniente que se abra un espacio de reflexión y debate.

Sobre que Pablo Iglesias filtrara una bronca con el presidente del Gobierno sobre el rey mérito mantiene que las deliberaciones del Consejo de ministro son secretas y los integrantes se comprometen a cumplir la constitución y no hablar del secreto del Consejo de ministros. "Unidas Podemos está en una postura republicana y está en su perfecto derecho", añade.

Puedes volver a ver la entrevista completa a Carmen Calvo en Atresplayer.